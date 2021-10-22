Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автомобилем Hyundai под Смоленском. Фото: Сергей ГАПОН

ДТП произошло около 16:50 в четверг, 20 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в 1 километре от деревни Шокино в Кардымовском районе Hyundai Accent вылетел в кювет.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, автоцистерна, 4 спасателя и медики скорой помощи. В результате аварии 31-летняя пассажирка иномарки погибла, водитель и двое пассажиров пострадали.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта перекроют на двух улицах. Ограничение связано с работами по прокладке дождевой канализации.