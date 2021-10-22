Штормовое предупреждение объявили в Смоленской области из-за сильного ветра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22 октября в Смоленске и области будет пасмурно с прояснениями. На большей части территории пройдет небольшой дождь.

В регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, его скорость будет достигать 15-20 м/с. ГУ МЧС по Смоленской области напоминает, что при усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Смолян просят соблюдать осторожность, находясь на улице.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +10°C…+12°C.

Атмосферное давление 729 мм ночью будет падать, днем начнет расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта перекроют на двух улицах. Ограничение связано с работами по прокладке дождевой канализации.