В Смоленске дорожники установили светофор на повороте в Новосельцы. Фото: паблик «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Новый светофор установили 21 октября на улице Шевченко на повороте в микрорайон Новосельцы. Об этом сообщили смоляне в соцсетях.

По мнению автомобилистов, светофор на этом участке не нужен, он создаст дополнительные проблемы при движении по оживлённой автодороге. Водители считают, что появление регулировщика было бы более уместно на участках с высокой аварийностью.

– В Смоленске три района, а светофоров, как в Москве, –прокомментировал один из пользователей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта перекроют на двух улицах. Ограничение связано с работами по прокладке дождевой канализации.