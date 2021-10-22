Артиллерийский снаряд обезвредили в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

21 октября на улице Энгельса в Сафонове был найден предмет времён Великой Отечественной войны. Заявка поступила от регионального УМВД.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» изъяли артиллерийский снаряд 105 калибра. Взрывоопасная находка была уничтожена установленным порядком, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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