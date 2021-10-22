В Смоленске депутаты дали негативную оценку подрядчикам, затягивающим сроки сдачи проездов. Фото: Смоленский городской Совет.

Начальник управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска Наталья Майорова уточнила, что ремонт в настоящее время ведется на девяти объектах. Один из них практически выполнен, на четырех уложен нижний слой асфальта, на трех подготовлено основание, на одном демонтирован бортовой камень. На сегодняшний день готово 32 проезда из 41 запланированного. За последнюю неделю сдано еще шесть участков.

Депутаты Смоленского городского Совета негативно оценили темпы работы подрядных организаций, не выполнивших свои обязательства по ремонту в оговоренный срок. Сделать это нужно было до 15 октября.

«Времени до наступления холодов катастрофически мало. Компании, которые заявляются на конкурс, а потом просто игнорируют свои обязательства и подводят людей, должны нести ответственность в рамках законодательства. Только штрафы не компенсируют тех неудобств, с которыми из-за необязательности подрядчиков столкнулись многие смоляне», - подчеркнул заместитель руководителя фракции «Единая Россия» горсовета Павел Самусенков.

Напомним, в этом году по инициативе фракции «Единой России» в Смоленском городском Совете на ремонт внутриквартальных проездов из регионального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Проект планируется продолжить и в 2022 году.