Смолянам не нужно показывать QR-код в магазинах площадью до 400 квадратных метров

Смолянам не нужно показывать QR-код в магазинах площадью менее 400 «квадратов». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно новым изменениям в указе «О введении режима повышенной готовности» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны проверять наличие у посетителей одного из следующих документов:

– сертификат о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде);

– справку из медучреждения о перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

– отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

– справку, подтверждающая наличие медотвода от вакцинации против COVID-19.

Граждане обязаны при посещении гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов иметь при себе один из указанных документов и предъявить его при прохождении входного контроля. Требования не распространяются на посетителей младше 18 лет.

При этом, по информации регионального департамента промышленности и торговли, предъявлять документ не нужно в объектах торговли розничных торговых сетей площадью торгового зала до 400 м2, а также мелкорозничных магазинов аналогичной площади.

Ранее «КП» писала, что инфекционные моногоспитали планируют создать на базе смоленских центральных районных больниц. По словам Алексея Островского, сейчас система здравоохранения работает на пределе возможностей.