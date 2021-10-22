498 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суточная заболеваемость в регионе снова побила антирекорд. Коронавирусом заразились 498 человек, всего 56 749 случаев зарегистрировано в регионе с начала пандемии.

По информации столичного Оперштаба, общее число выздоровевших смолян составляет 46 968. Не справились с осложнениями 1 863 человека, из них 3 – за прошедшие сутки.

В профильном департаменте сообщили, что по состоянию на 22 октября полностью завершили вакцинацию более 282 929 человек. При этом только за прошедшие сутки было привито более 3 984 смолян. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 11 937 жителей региона, из них 10 066 – в режиме самоизоляции, 1 871 – в стационаре.

Согласно новым изменениям в указе «О введении режима повышенной готовности» смоляне обязаны при посещении гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов предъявлять QR-код сертификата о вакцинации или справку о медотводе, справку о перенесённой болезни, отрицательный ПЦР-тест. Требования не распространяются на посетителей младше 18 лет. Об объектах торговли, в которых предоставление документов не требуется можно почитать здесь.

Ранее «КП» писала, что смертность от COVID-19 в Смоленской области за неделю увеличилась на 5%. При этом 98% случаев – среди непривитых пациентов.