22 автомобиля скорой помощи поступят в Смоленскую область до конца 2021 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленскую область уже поступили 6 дополнительных автомобилей скорой помощи. Ещё 16 машин регион получит до конца 2021 года, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

– Безусловно, 22 единицы специализированного транспорта - это серьезная поддержка для нас, особенно сейчас, в условиях крайне напряженной санэпидобстановки, – написал глава региона.

Все автомобили оснащены дефибрилляторами для взрослых и детей, электрокардиографами с системой передачи данных на отдаленный кардиопульт. Есть также аппараты для ИВЛ и другое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи.

Три автомобиля класса В из уже поступивших в ближайшее время планируется направить на станцию скорой медицинской помощи в Смоленске – 2 машины, и в Смоленскую ЦРБ – одну машину.

Еще три реанимобиля будут распределены в Вяземскую, Рославльскую и Сафоновскую ЦРБ.

Ранее «КП» писала, что смолянам не нужно показывать QR-код в магазинах площадью до 400 квадратных метров. Покупателям объяснили, в какие магазины можно попасть без предъявления необходимых документов.