Смоленский суд заключил под стражу руководителя преступной группировки. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Смолянин предстанет перед судом за руководство бандой, участие в нападениях, убийство, незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку и ношение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

За каждое из этих преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более 3 лет.

По информации пресс-службы Ленинского районного суда города Смоленска, обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца.

Ранее владельца смоленского паблика оставили под стражей по обвинению в оправдании терроризма. Защитник обвиняемого просил суд избрать более мягкую меру пресечения и не изолировать мужчину от общества.