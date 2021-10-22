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Общество22 октября 2021 14:33

Смоленский суд заключил под стражу руководителя преступной группировки

Мужчина обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжких преступлений в составе банды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский суд заключил под стражу руководителя преступной группировки.

Смоленский суд заключил под стражу руководителя преступной группировки.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Смолянин предстанет перед судом за руководство бандой, участие в нападениях, убийство, незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку и ношение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

За каждое из этих преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более 3 лет.

По информации пресс-службы Ленинского районного суда города Смоленска, обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца.

Ранее владельца смоленского паблика оставили под стражей по обвинению в оправдании терроризма. Защитник обвиняемого просил суд избрать более мягкую меру пресечения и не изолировать мужчину от общества.