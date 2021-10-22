В Смоленской области новыми компьютерами оснастят 101 образовательное учреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Смоленской области прошло совещание, в ходе которого подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» на территории региона в 2021 году.

На данный момент в области реализуется ряд региональных проектов в сфере образования, среди них – «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы».

В рамках исполнения регпроекта «Цифровая образовательная среда» 48 учреждений обеспечены соответствующим оборудованием. До 15 ноября планируется оснастить 101 образовательное учреждение новейшими компьютерами, сообщили в пресс-службе администрации.

Что касается проекта «Современная школа», обновлена материально-техническая база в Краснинской и Починковской школах-интернатах, в 26 районах на базе школ сельской местности и малых городов функционирует 41 Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», где обучаются 7669 смоленских школьников.

В дополнение к этому на базе средней школы № 40 в Смоленске в микрорайоне Королевка работает школьный технопарк «Кванториум», где 326 школьников изучают востребованные в современном мире дисциплины.

Кроме того, открыт центр непрерывного повышения их профессионального мастерства педагогов на базе Смоленского областного института развития образования.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 8 образовательных учреждениях области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновили спортивные залы и клубы.

Отдельно обсудили реализацию регпроекта «Молодые профессионалы», в рамках которого проведен региональный чемпионат «Абилимпикс». По его итогам подготовлена сборная для участия в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Также в этом году смоляне стали участниками чемпионатов «Ворлдскиллс». Они получили бронзовую награду по компетенции «Разработка мобильных приложений» и 4 медальона за профессионализм.

Помимо всего этого, на базе Смоленского строительного колледжа и Техникума отраслевых технологий открыты 8 мастерских по направлениям «Строительство» и «Обслуживание транспорта и логистика».

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