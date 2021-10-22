В Смоленской области активизируют коронавирусные рейды и ограничат работу кафе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Алексей Островский принял участие в совещании с субъектами РФ, которое провела Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Речь шла о ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент 70% заболевших в регионе составляют пожилые люди в возрасте 50-64 лет. При этом, в сравнении с рядом других регионов на Смоленщине фиксируется невысокий процент заболеваемости коронавирусом среди школьников. Что касается молодых людей в возрасте 18-29 лет, заболеваемость составляет 36%.

На базе 21 лечебного учреждения региона развернуто 2152 койко-места. В стационаре лежат 1895 смолян, в том числе, 100 человек – в отделениях реанимации, из них на ИВЛ – 74. Более 60% среди госпитализированных – пенсионеры.

По показателю вакцинации регион занимает 33 место в России. Полностью завершили вакцинацию почти 283 тысячи смолян, то есть 37,3% от численности взрослого населения.

По итогам обсуждения, исходя из крайне напряженной эпидобстановки, в Смоленской области активизируют совместные рейды Роспотребнадзора и сотрудников полиции по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, ТЦ и других местах массового скопления людей. Кроме того, временно ограничат работы организаций общественного питания, сообщил глава региона на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что смолянам не нужно показывать QR-код в магазинах площадью до 400 квадратных метров. Покупателям объяснили, в какие магазины можно попасть без предъявления необходимых документов.