В Смоленске полиция ищет свидетелей ДТП с погибшей 15-летней девочкой. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Около 22:25 18 сентября на Московском шоссе, в районе дома № 210, 23-летний водитель «Лады Приоры» с номерами Х 918 ММ 67 сбил девочку. Она пересекала проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии 15-летний пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.

УМВД России по Смоленской области просит возможных очевидцев и свидетелей ДТП сообщить любую известную информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8 (4812)77-46-47.

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