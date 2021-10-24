Под Смоленском неизвестный жестоко избил мужчину возле супермаркета. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратился 42-летний житель одной из деревень Смоленской области и сообщил, что его избили.

Полицейские опросили мужчину и возможных свидетелей произошедшего. Сотрудники выяснили, что между пострадавшим и незнакомым мужчиной возле одного из супермаркетов возник конфликт. В ходе ссоры неизвестный ударил заявителя в лицо.

Мужчина обратился в больницу с травмами, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Участковый установил местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий 61-летний житель Смоленска.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске полиция ищет свидетелей ДТП с погибшей 15-летней девочкой. Подросток скончалась на месте происшествия.