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Общество25 октября 2021 8:02

СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве

Информацией поделилась жительница райцентра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве. Фото: паблик «Ярцево» ВКонтакте.

СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве. Фото: паблик «Ярцево» ВКонтакте.

Вооруженного автоматом мужчину заметили на улицах Ярцева 24 октября. Сообщение опубликовала местная жительница.

СК России по Смоленской области начал доследственную проверку по данному факту.

–В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение,–сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском неизвестный жестоко избил мужчину возле супермаркета. Подозреваемому грозит до трёх лет тюрьмы.