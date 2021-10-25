Гараж сгорел ранним утром в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 05:58 25 октября пожарным поступило сообщение о возгорании гаража на 4-ом переулке Слобода-Садки в Смоленске.

На место происшествия выехали автоцистерны ПСЧ №3 и 7 человек личного состава.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал, огнём повреждено строение гаража. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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