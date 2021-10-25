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Общество25 октября 2021 9:55

В Сафонове пенсионерка перевела 87 тысяч рублей мошеннику

Неизвестный представился сотрудником банка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Сафонове пенсионерка перевела 87 тысяч рублей мошеннику.

В Сафонове пенсионерка перевела 87 тысяч рублей мошеннику.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 67-летняя жительница Сафонова. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о возможности предоставления кешбэка с совершенных покупок и отправил ссылку.

Пенсионерка перешла по ссылке, ввела данные своей карты, с которой позже были списаны 87 тысяч рублей.

– По факту кражи полицейские проводят проверку. Стражи порядка направили запросы в банковскую организацию о движения денежных средств по счету заявительницы, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве. Информацией поделилась жительница райцентра.