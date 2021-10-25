В Сафонове пенсионерка перевела 87 тысяч рублей мошеннику.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полицию обратилась 67-летняя жительница Сафонова. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о возможности предоставления кешбэка с совершенных покупок и отправил ссылку.
Пенсионерка перешла по ссылке, ввела данные своей карты, с которой позже были списаны 87 тысяч рублей.
– По факту кражи полицейские проводят проверку. Стражи порядка направили запросы в банковскую организацию о движения денежных средств по счету заявительницы, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
Ранее «КП» писала, что СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве. Информацией поделилась жительница райцентра.