В Сафонове пенсионерка перевела 87 тысяч рублей мошеннику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 67-летняя жительница Сафонова. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о возможности предоставления кешбэка с совершенных покупок и отправил ссылку.

Пенсионерка перешла по ссылке, ввела данные своей карты, с которой позже были списаны 87 тысяч рублей.

– По факту кражи полицейские проводят проверку. Стражи порядка направили запросы в банковскую организацию о движения денежных средств по счету заявительницы, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве. Информацией поделилась жительница райцентра.