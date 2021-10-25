Новое оборудование закупили в смоленскую детскую клиническую больницу. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в детское поликлиническое отделение №5 ОГБУЗ «Детская клиническая больница» приобрели видеориноларингоскоп с волоконным световодом, рассказали в профильном департаменте.

Видеориноларингоскоп – система передачи изображения и дизайн прибора спроектированы специально для ЛОР-врачей. Он входит в перечень стандартного оснащения кабинета оториноларинголога.

Система визуализации и регистрации результатов обследования при использовании аппарата наилучшим образом подходит для демонстрации объективной картины пациенту, а также для использования в обучающих целях.

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