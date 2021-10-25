Смоленский следом проверит информацию об оставленном в больнице двухлетнем ребёнке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появилась информация о том, что в медучреждении Смоленска длительное время находится без присмотра родителей двухлетний ребенок.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, а действиям родителей, оставивших мальчика без присмотра и надлежащего ухода в больнице, будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что СК проверит информацию о вооруженном мужчине в Ярцеве. Информацией поделилась жительница райцентра.