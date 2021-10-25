Юный гимнаст из Смоленска принял участие в телепрограмме на федеральном канале. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Воспитанник cпортивной школы олимпийского резерва № 4 Евгений Астрейко стал участником программы Максима Галкина «Лучше всех», рассказали в пресс-службе городской администрации.

Восьмилетний Женя продемонстрировал свое мастерство на гимнастических снарядах: коне, кольцах, брусьях. Олимпийский чемпион Артур Далолоян отметил отличную силовую подготовку и уверенное выступление смоленского гимнаста и вручил ему медаль «Лучше всех».

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Женя – скромный, целеустремлённый, талантливый спортсмен, тренируется на этапе начальной подготовки у тренера Георгия Борисенкова. В 2021 году он выступал по программе 3-го спортивного разряда на соревнованиях городского округа Ступино Московской области и занял 1-е место в многоборье и на отдельных снарядах, на Всероссийских соревнованиях «Юный динамовец – надежда России» в городе Брянске занял 4-е место в вольных упражнениях.

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