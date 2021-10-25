В Сафонове женщина до смерти избила своего бывшего сожителя. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

23 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении возле труб теплотрассы по улице Красногвардейская в Сафонове тела местного жителя с признаками насильственной смерти.

Следователи регионального СКР и сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастна бывшая сожительница погибшего.

По версии следствия, утром 23 октября между 40-летней женщиной и ее бывшим сожителем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая избила мужчину, несколько раз ударив его по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры наказания в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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