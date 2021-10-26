В Смоленской области ввели нерабочие дни из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После анализа сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе принято решение о введении с 28 октября дополнительных ограничительных мер, призванных сократить распространение коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно новым изменениям в Указе «О введении режима повышенной готовности», на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с 28.10.2021 по 29.10.2021 (включительно) с сохранением заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно), утверждённому президентом России.

Ограничения не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения. Областные государственные учреждения здравоохранения в нерабочие дни, указанные выше, работают по графику работы, установленному департаментом здравоохранения.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

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