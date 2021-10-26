77-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

25 октября объявили о пропаже Александра Большунова. 77-летний мужчина ушёл из дома по улице Кирова и не вернулся.

По информации ПСО «Сальвар», пропавший ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткостриженные русые.

Был одет в зелёную футболку с длинными рукавами, темное трико, серые тапки.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

Ранее «КП» писала, что в Сафонове женщина до смерти избила своего бывшего сожителя. Мужчина скончался на месте происшествия.