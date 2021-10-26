77-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».
25 октября объявили о пропаже Александра Большунова. 77-летний мужчина ушёл из дома по улице Кирова и не вернулся.
По информации ПСО «Сальвар», пропавший ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткостриженные русые.
Был одет в зелёную футболку с длинными рукавами, темное трико, серые тапки.
Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам:
8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.
Ранее «КП» писала, что в Сафонове женщина до смерти избила своего бывшего сожителя. Мужчина скончался на месте происшествия.