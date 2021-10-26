В Смоленской области ограничат доступ в магазины из-за COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

25 октября в Указ «О введении режима повышенной готовности» внесли новые изменения, которые необходимы для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в период нерабочих дней.

С 28 октября по 7 ноября (включительно) приостанавливается доступ в объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, объектов, осуществляющих торговлю средствами связи и заключающих договоры на оказание услуг связи и реализацию этих услуг (оплата, подключение), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, при условии, что доля таких товаров (продовольственных и (или) непродовольственных) в общем ассортименте товаров составляет не менее 30 процентов.

Кроме того, согласно новым изменениям, с 26 октября вводятся ограничения на посещение организаций общественного питания. Их режим работы сокращается до 20:00 часов.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области образовательные учреждения уходят на каникулы из-за COVID-19. «Коронавирусный» указ снова потерпел изменения.