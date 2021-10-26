В Смоленской области закроют предприятия сферы обслуживания с 28 октября по 7 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Алексей Островский провел экстренное совещание членов областной администрации, в ходе которого обсуждалось введение дополнительных ограничительных мер в регионе и изменение Указа «О введении режима повышенной готовности».

На данный момент региональная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, отметили в пресс-службе администрации области. Прирост заболевших ежедневно составляет уже более 500 человек – при этом практически треть инфицированных госпитализируется, более 60% из них – люди старше 60 лет. При дальнейшем сохранении негативной динамики заполняемость коечного фонда в ковидных госпиталях и отделениях достигнет критического значения. Вместе с тем растёт и количество летальных исходов.

После анализа сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о введении с 28 октября дополнительных ограничительных мер.

В частности, изменения коснулись предприятий сферы обслуживания, в том числе салонов красоты и фитнес-центров, организаций общественного питания, а также учреждений культуры. Они будут закрыты в период нерабочих дней.

Ограничения не распространяются на предприятия, которые могут работать навынос и организации, где находятся только сотрудники. Работа общепитов для обслуживания проживающих в гостиницах постояльцев разрешается. При этом сотрудники организаций должны иметь сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме того, в период нерабочих дней приостанавливается работа салонов красоты, СПА-салонов, солярий, саун и других объектов, в которых оказываются подобные услуги, а также организаций индивидуальных предпринимателей, за исключением тех, которые предоставляют услуги по изготовлению ключей, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ритуальные услуги, по ремонту обуви, одежды, бытовых приборов, сантехники, электро- и газового оборудования.

Ограничения также касаются учреждений культуры, включая кинотеатры и музеи, мест проведения публичных, развлекательных и иных массовых мероприятий любого вида, а также детских развлекательных мест.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ограничат доступ в магазины из-за COVID-19. Исключение составляют аптеки и объекты, предоставляющие товары и услуги первой необходимости или осуществляющие торговлю дистанционным способом.

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