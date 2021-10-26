В Смоленске демонтируют нелегальные забор и ларёк. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Незаконно установленные объекты обнаружили в Заднепровском районе Смоленска.

На улице Нижне-Профинтерновская возле земельных участков №6, №8 и №10 выявили забор длиной 77,5 метров. На улице Лавочкина, в районе жилого дома №43 – навес над нестационарным торговым объектом, а на Маршала Еременко возле дома №66 – нестационарный торговый объект по продаже питьевой воды.

Собственникам необходимо демонтировать нелегальные объекты в срок до 30 октября 2021 года. Если требования не будут выполнены – ларьки и забор уберут специалисты администрации, а владельцы получат штраф.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. Ограничение связано с ремонтными работами.