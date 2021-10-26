В Смоленске отключат воду на трёх улицах Заднепровского района.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
27 октября на трёх улицах Смоленска отключат холодное водоснабжение.
По сообщению СМУП «Горводоканал», воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:
– улица Лавочкина д. 49 (поликлиника), 51/1, 53, 55;
– улица Белинского дома: 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12;
– улица Радищева дома: 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6(школа №15), 7, 8, 10, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, котельная №44.
Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. Ограничение связано с ремонтными работами.