В Смоленске отключат воду на трёх улицах Заднепровского района. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

27 октября на трёх улицах Смоленска отключат холодное водоснабжение.

По сообщению СМУП «Горводоканал», воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

– улица Лавочкина д. 49 (поликлиника), 51/1, 53, 55;

– улица Белинского дома: 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12;

– улица Радищева дома: 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6(школа №15), 7, 8, 10, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, котельная №44.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. Ограничение связано с ремонтными работами.