Смоленский суд оставил под стражей гендиректора строительной компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель субподрядной организации выполнял работы в рамках госконтракта по строительству пристройки к средней школе №33 на улице Кирова в Смоленске. Мужчина, действуя в группе лиц по предварительному сговору, предоставил поддельные документы учёта выполненных работ и похитил путём обмана деньги администрации Смоленской области на сумму более 1 миллиона.

Гендиректора обвинили в мошенничестве, то есть хищении имущества в особо крупном размере, и заключили под стражу.

22 сентября постановлением Ленинского районного суда Смоленска в отношении обвиняемого продлили срок содержания под стражей до 25 ноября 2021 года.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства и изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, 25 октября постановление оставили без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске демонтируют нелегальные забор и ларёк. Если собственники не снесут объекты , то это сделают специалисты администрации, а владельцы получат штраф.