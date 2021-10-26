527 случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 26 октября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По информации столичного Оперштаба, на территории Смоленской области выявлено 58 808 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Прирост заболевших ежедневно составляет уже более 500 человек, за последние сутки заразились 527 смолян.

Общее число погибших составляет 1 885, за сутки из жизни ушли 6 человек. Успешно справились с болезнью 47 426 жителей региона.

Почти треть инфицированных госпитализируется, более 60% из них – люди старше 60 лет. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 066 человек, из них 1 947 – в стационаре, 11 119 – на самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области закроют предприятия сферы обслуживания с 28 октября по 7 ноября. Ограничения не распространяются на организации, которые могут работать навынос и места, где находятся только сотрудники.

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