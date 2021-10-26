Смолянин предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

19 августа 2021 года обвиняемый, находясь в отделе полиции по Смоленскому району, попытался дать взятку сотруднику в размере 14 тысяч рублей.

Деньги он хотел передать за не проведение в отношении него процессуальной проверки по факту нарушения миграционного законодательства.

Средства злоумышленник положил на стол в служебном кабинете, но довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку полицейский сообщил о поступившем коррупционном предложении в дежурную часть отдела полиции.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, на данный момент расследование завершено. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд оставил под стражей гендиректора строительной компании. Мужчина обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве пристройки к школе №33.