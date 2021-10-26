Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 17:02

Смолянин предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции

Мужчина пытался дать полицейскому в 14 тысяч рублей за не проведение процессуальной проверки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смолянин предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции.

Смолянин предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

19 августа 2021 года обвиняемый, находясь в отделе полиции по Смоленскому району, попытался дать взятку сотруднику в размере 14 тысяч рублей.

Деньги он хотел передать за не проведение в отношении него процессуальной проверки по факту нарушения миграционного законодательства.

Средства злоумышленник положил на стол в служебном кабинете, но довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку полицейский сообщил о поступившем коррупционном предложении в дежурную часть отдела полиции.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, на данный момент расследование завершено. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд оставил под стражей гендиректора строительной компании. Мужчина обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве пристройки к школе №33.