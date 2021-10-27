Следком проверит информацию о проживании смолян в столетнем аварийном доме. Фото: Олег ЗОЛОТО

26 октября в смоленских СМИ появилась информация о том, что в Ярцеве жители столетнего аварийного дома опасаются за свою жизнь и здоровье, поскольку несущие стены здания сильно износились, а в некоторых местах рушатся потолки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям (бездействию) должностных лиц, которые обязаны заниматься вопросами расселения граждан из аварийного жилья, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что смолянин предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции. Мужчина пытался дать полицейскому в 14 тысяч рублей за не проведение процессуальной проверки.