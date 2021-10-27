Спортсмены из Смоленска победили в первенстве и чемпионате мира по гиревому спорту. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Соревнования прошли в столице Венгрии – Будапеште, в них приняли участие 420 спортсменов из 32 стран. Гиревой спорт – это циклический силовой вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённое время в положении стоя.

Смолянка Алина Васькина заняла первые места в первенстве и чемпионате одновременно, рассказали в пресс-службе городской администрации. Девушка является мастером спорта международного класса, ранее она также одержала победу в юниорской категории и получила «бронзу» в абсолютном зачете в Санкт-Петербурге.

Второе место в чемпионате в Будапеште занял мастер спорта международного класса из Смоленска Евгений Иванов.

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Тренирует спортсменов в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва №1 заслуженный тренер России Владимир Шванёв.

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