Сотрудникам смоленской строительной компании три месяца не выплачивают зарплату.
Фото: Олег ЗОЛОТО
26 октября в соцсетях появилась информация о том, что сотрудникам строительной компании ООО «Консоль» на протяжении трёх месяцев не выплачивается зарплата. По словам смолян, простой наступил по вине работодателя.
В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «КП» писала, что следком проверит информацию о проживании смолян в столетнем аварийном доме. Жильцы опасаются, что здание может рухнуть в любой момент.