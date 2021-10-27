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Общество27 октября 2021 8:16

Сотрудникам смоленской строительной компании три месяца не выплачивают зарплату

СКР организовал доследственную проверку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сотрудникам смоленской строительной компании три месяца не выплачивают зарплату.

Сотрудникам смоленской строительной компании три месяца не выплачивают зарплату.

Фото: Олег ЗОЛОТО

26 октября в соцсетях появилась информация о том, что сотрудникам строительной компании ООО «Консоль» на протяжении трёх месяцев не выплачивается зарплата. По словам смолян, простой наступил по вине работодателя.

В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что следком проверит информацию о проживании смолян в столетнем аварийном доме. Жильцы опасаются, что здание может рухнуть в любой момент.