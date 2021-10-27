В Смоленской области прокуратура помогла восстановить отопление многодетной семье. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В ходе плановой поездки в Глинковский район сотрудники прокуратуры навестили многодетную семью, в которой воспитывается пять малолетних детей.

Семья проживает в специализированном жилом помещении, которое предоставили матери, как лицу из числа детей-сирот. Сотрудники обратили внимание на то, что газовое отопление в доме неисправно и заменено на печное. Однако техническое состояние печи не соответствует требованиям пожарной безопасности. Проживание семьи в подобных условиях угрожает их жизни.

В пресс-службе прокуратуры Смоленской области сообщили, что по данному факту в адрес главы местной администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время орган местного самоуправления приобрёл газовый котёл и подключил его. Отопление в доме многодетной семьи восстановлено и не угрожает жизни проживающих.

Ранее «КП» писала, что следком проверит информацию о проживании смолян в столетнем аварийном доме. Жильцы опасаются, что здание может рухнуть в любой момент.