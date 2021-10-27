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Общество27 октября 2021 9:02

Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 27 октября

В регионе будет облачно с прояснениями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 27 октября.

Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 27 октября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По прогнозам синоптиков, в среду, 27 октября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём в регионе пройдёт небольшой дождь. Ветер подует юго-западный, его скорость будет достигать 6-11 м/с, возможны порывы до 14 м/с, сообщили в смоленском ЦГМС.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.

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