Гараж сгорел ранним утром в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл около 05:55 в среду, 27 октября. Пожарным поступила информация о возгорании на 2-ом переулке Серебрянки.

По указанному адресу прибыли автоцистерны ПСЧ № 3 и 7 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась – огнём был охвачен гараж.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал, пламенем повреждено строение гаража. Причина возгорания устанавливается специалистами.

Ранее «КП» писала, что следком проверит информацию о проживании смолян в столетнем аварийном доме. Жильцы опасаются, что здание может рухнуть в любой момент.