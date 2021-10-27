В Смоленске ДТП с фурой и «Ладой» заблокировало движение. Фото: паблик «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Около 8:30 в среду, 27 октября, на Крестовоздвиженском мосту произошла авария с большегрузом.

По словам очевидцев, фура въехала в движущейся впереди легковой автомобиль Lada.

ДТП заблокировало две полосы, образовав пробку. Автомобилисты вынуждены объезжать участников аварии по встречке. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что гараж сгорел ранним утром в Смоленске. Причина возгорания устанавливается специалистами.