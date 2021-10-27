561 новый случай коронавируса выявлен в Смоленской области на 27 октября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В регионе обновился антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 561 человека. Всего 59 369 случаев зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии.

Число выздоровевших на данный момент составляет 47 554. За сутки успешно справились с болезнью 128, ушли из жизни 6 человек. Всего 1 891 жителей региона погибли от осложнений COVID-19.

По информации депздрава, на территории региона привиты первым компонентом вакцины против COVID-19 более 314 639 человек. Завершили вакцинацию – более 291 491 человек. При этом, только за прошедшие сутки было привито более 6 705 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 13 474 человека, из них 11 501 – в режиме самоизоляции, 1 973 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области закроют предприятия сферы обслуживания с 28 октября по 7 ноября. Ограничения не распространяются на организации, которые могут работать навынос и места, где находятся только сотрудники.