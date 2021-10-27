Виктория Макарова стала заместителем губернатора Смоленской области. Фото: страница Виктории Макаровой ВКонтакте.

27 октября Виктория Макарова приняла полномочия заместителя губернатора Смоленской области. Об этом стало известно из сведений, размещенных на официальном сайте администрации региона.

Ранее губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с Викторией Макаровой, на которой предложил ей занять пост профильного вице-губернатора по вопросам здравоохранения и культуры, и получил её согласие.

В должности вице-губернатора Виктория Макарова будет координировать работу сферы здравоохранения, культуры, охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), архивного дела.

Виктория Николаевна Макарова родилась 16 мая 1970 года в городе Смоленске.

В 1993 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».

По окончании института до 2003 года работала в городе Череповец врачом-интерном, участковым врачом-педиатром, заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники.

С 2003 по 2007 год – врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением поликлиники №7 г. Смоленск.

В 2007-2013 гг. занимала должности главного специалиста лечебного отдела управления здравоохранения администрации города Смоленска, начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения в департаменте Смоленской области по здравоохранению.

С 2013 года – главврач Смоленской областной детской клинической больницы.

В 2020 году избрана председателем Смоленского городского Совета VI созыва. Обязанности исполняла не на постоянной основе.

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