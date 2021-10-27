Отдых для ветеранов

Смоленские пенсионеры с пользой провели время в «Голоевке». Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский пообщался в формате видеоконференцсвязи с ветеранами, которые отдохнули за счёт средств регионального бюджета с 12-го по 25 октября в социально-оздоровительном центре «Голоевка» в Рославльском районе. «Инициатива этого разговора исходила от них самих, поэтому, конечно, я с радостью и чувством глубокой признательности откликнулся на поступившее предложение», - рассказал глава региона.

Профильная смена «Мои года - моё богатство» была организована для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда из многих районов Смоленщины (всего 48 человек) при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

«Было очень приятно услышать, что ветераны всем довольны - и питанием, и оздоровительными процедурами, и культурной программой! А главное - повезло с погодой. Как мне рассказали сами участники заезда, практически все дни светило солнце, что позволило им больше гулять на свежем воздухе», - поделился впечатлениями от общения с ветеранами глава региона.

Он выразил признательность социально-оздоровительному центру за радушный приём, особенно подчеркнув при этом: «От лица наших ветеранов и от себя лично хочу поблагодарить коллектив «Голоевки» за созданную домашнюю атмосферу, а также чуткое и внимательное отношение к отдыхающим. В ходе нашего общения все они были в этом единодушны. Со своей стороны мы постараемся, чтобы подобные профильные смены для наших бабушек и дедушек продолжились и в дальнейшем. Главное, будьте здоровы, дорогие наши, и берегите себя!».

Ирина АЛЕКСЕЕВА