Смоленский губернатор принял участие во Всероссийской переписи населения

Фото: администрация Смоленской области.

«Исходя из того, что в этом году впервые предложен электронный формат её проведения, решил им воспользоваться и заполнил переписной лист на портале Госуслуг. В общей сложности этот процесс занял у меня не более 15 минут. Быстро и удобно с точки зрения экономии времени! А главное, безопасно», - рассказал о своём опыте глава региона.

Напомним, что перепись продлится до 14 ноября. Ответить на её вопросы можно тремя способами - на Госуслугах (вариант доступен по 8 ноября включительно), через переписчиков, которые придут к вам, а также на одном из 285 стационарных участков. Их адреса можно узнать по бесплатному федеральному номеру 8-800-707-20-20.

«Результаты переписи (третьей в новейшей истории России) крайне важны для разработки новых социальных и экономических программ - федеральных и региональных, а также корректировки уже действующих. Более того, полученные данные после проведения всестороннего анализа лягут в основу при утверждении бюджетов и подготовке законов, планировании и развитии социальной, дорожно-транспортной, инженерной инфраструктуры, то есть в конечном итоге окажут влияние на качество жизни каждого жителя нашей страны. Призываю тех, кто ещё этого не сделал, присоединиться и принять участие в переписи», - обратился к смолянам губернатор.

Ирина АЛЕКСЕЕВА