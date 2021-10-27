В Смоленске благоустройство сквера у ДК «Сортировка» вышло на финальную стадию. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Заднепровье завершается ремонт сквера и дворовой территории возле Дома культуры «Сортировка». На начальном этапе реконструкции возникла большая проблема: подрядчик, выигравший аукцион, не справлялся с работами и подставил под угрозу срыва реализацию проекта, создав при этом серьезные неудобства жителям. Администрация города была вынуждена расторгнуть контракт с организацией и объявить новый конкурс. Из-за затянувшихся сроков у нового подрядчика оставалось чуть больше месяца, чтобы выполнить все ремонтные работы. В пресс-службе администрации сообщили, что на данный момент благоустройство завершено на 90%.

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

На объекте побывали представители городской администрации, руководитель ОНФ Смоленской области и кураторы проекта. Руководитель подрядной организации ответил на все вопросы участников встречи, отметив, что реконструкция первой очереди, а также устранение замечаний, указанных комиссией, будут выполнены в течение ближайших дней.

Площадка для кроссфита и игр с мячом, скейт-парк, освещение и подъезды к скверу – это элементы первой очереди реконструкции территории. В следующем году ремонт возле Дома культуры продолжится. Контракт на благоустройство второй очереди сквера заключили с этой же организацией.

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Срок полного окончания работ – 1 августа 2022 года. Но, по словам подрядчика, обновлённый сквер жители микрорайона увидят уже в конце июня.

Процедуру смены подрядчика пришлось пережить и жильцам домов №22 и 24 по улице Седова. Длительное время дворовая территория была брошена, предусмотренных программой «Формирование комфортной городской среды» ремонтных работ не проводилось. Ситуация изменилась, когда на объект пришла новая подрядная организация.

Сейчас работы находятся на стадии завершения: во дворе на опорах наружного освещения монтируют светильники, перед входами в подъезды укладывают тротуарную плитку и устанавливают мафы. Главным желанием жителей является установка дорожного заградительного валика. Дома стоят у подножия холма, поэтому с территорий, расположенных выше, в непогоду прямо к подъездам и в подвал стекала вода и грязь. Установить валик и устранить все озвученные комиссией замечания подрядчику предстоит до конца недели.

Ранее «КП» писала, что следком проверит информацию о проживании смолян в столетнем аварийном доме. Жильцы опасаются, что здание может рухнуть в любой момент.