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Общество27 октября 2021 15:52

Ремонт улицы Матросова в Смоленске полностью завершен

Улица останется пешеходной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ремонт улицы Матросова в Смоленске полностью завершен. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Ремонт улицы Матросова в Смоленске полностью завершен. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

На улице Матросова завершили укладку верхнего слоя асфальта, рассказали в пресс-службе городской администрации. Рабочим осталось нанести дорожную разметку, установить знаки, провести обратную отсыпку газонов.

Улица останется пешеходной. Проезд для транспорта жителей микрорайона будет открыт со стороны Энергетического проезда.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске благоустройство сквера у ДК «Сортировка» вышло на финальную стадию. На данный момент объект готов на 90%.