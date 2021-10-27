В Смоленской области усилит работу Волонтерский центр «Единой России»

Фото: smolensk.er.ru.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Смоленской области нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября включительно. Смолян призывают соблюдать режим самоизоляции, избегать места массового скопления.

На помощь одиноким, пожилым людям, тем, кто переносит коронавирус в домашних условиях, готовы прийти добровольцы Волонтерского центра «Единой России». Активисты доставляют льготные лекарства, продукты, порой решают даже бытовые вопросы, такие как оплата счетов ЖКХ.

Связаться с волонтерами можно по номеру: +7 (4812) 31-95-13. Сообщение также можно оставить в социальных сетях Центра.