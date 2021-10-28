Вузы Смоленской области ушли на дистант из-за коронавируса. Фото: пресс-служба СмолГу.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вузы Смоленской области перевели студентов на дистанционный формат обучения. Соответствующее решение принято по итогам Совета ректоров, состоявшегося в среду, 27 октября.

– С завтрашнего дня в соответствии с приказом Минобрнауки России образовательный процесс будет реализован в форме самостоятельной работы обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, – прокомментировали в департаменте Смоленской области по образованию и науке.

Дистант продлится в вузах на период нерабочих дней в регионе с 28 октября по 7 ноября. Дальнейшие решения будут приняты по результатам анализа санитарно-эпидемиологической обстановки. В департаменте добавили, что на данный момент вакцинацию прошли более 80% преподавателей и сотрудников смоленских вузов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области закроют предприятия сферы обслуживания с 28 октября по 7 ноября. Ограничения не распространяются на организации, которые могут работать навынос и места, где находятся только сотрудники.