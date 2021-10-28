В Смоленске жители 8 домов Ленинского района останутся без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению СМУП «Горводоканал», в четверг, 28 октября, в Ленинском районе отключат воду.

Водоснабжения не будет с 10:00 до 19:00 по следующим адресам:

– улица Нормандии-Неман в домах № 24б, 24в, 28а, 30, ЦТП-78;

–улица Нахимова в домах № 13а, 13б, 13в, 15.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерских служб: 38-18-50, 70-50-62.

Ранее «КП» писала, что ремонт улицы Матросова в Смоленске полностью завершен. Улица останется пешеходной.