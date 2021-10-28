Смолянке вернули деньги за покупку лекарств во время лечения в стационаре. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Духовщинского района проходила стационарное лечение в районной больнице, при этом необходимые лекарства ей пришлось приобретать самостоятельно. Выписавшись, она обратилась в медучреждение с заявлением о возмещении ей этих затрат, но ответа не последовало. Тогда женщина пошла в прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, в адрес главного врача учреждения здравоохранения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время затраты на покупку лекарств в период стационарного лечения местной жительнице компенсированы.

Кроме того, в отношении сотрудника больницы, ответственного за рассмотрение обращения местной жительницы, возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник получил штраф.

Ранее в Смоленской области прокуратура помогла восстановить отопление многодетной семье. Газовое оборудование в доме было неисправно и заменено на печное, которое не соответствовало требованиям пожарной безопасности.