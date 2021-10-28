Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2021 8:26

Под Смоленском мужчина до смерти избил мигранта

Подозреваемый задержан
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Под Смоленском мужчина до смерти избил мигранта.

Под Смоленском мужчина до смерти избил мигранта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошёл в одном из домов в Вязьме. О случившемся рассказали местные жители в соцсетях.

Возвращаясь с работы вечером 15 октября, гражданин другой страны увидел, как неизвестный избивает в подъезде женщину. Он решил заступиться, но мужчина напал на него и жестоко избил.

Женщина, за которую пытались заступиться, стала снимать происходящее на телефон. Видео со страшными кадрами избиения появилось в соцсетях, но позже было заблокировано.

На записи видно, что мужчина лежит на бетонном полу лицом вниз, уже без сознания. Вязьмич продолжает беспощадно избивать его руками и ногами. За этим наблюдали несколько человек и лишь одна женщина попыталась вмешаться. Но мужчина продолжил избиение с еще большей жестокостью.

По предварительной информации, подозреваемого в убийстве задержали в Вязьме.

Ранее в Сафонове женщина до смерти избила своего бывшего сожителя. Мужчина скончался на месте происшествия.