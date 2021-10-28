Под Смоленском мужчина до смерти избил мигранта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошёл в одном из домов в Вязьме. О случившемся рассказали местные жители в соцсетях.

Возвращаясь с работы вечером 15 октября, гражданин другой страны увидел, как неизвестный избивает в подъезде женщину. Он решил заступиться, но мужчина напал на него и жестоко избил.

Женщина, за которую пытались заступиться, стала снимать происходящее на телефон. Видео со страшными кадрами избиения появилось в соцсетях, но позже было заблокировано.

На записи видно, что мужчина лежит на бетонном полу лицом вниз, уже без сознания. Вязьмич продолжает беспощадно избивать его руками и ногами. За этим наблюдали несколько человек и лишь одна женщина попыталась вмешаться. Но мужчина продолжил избиение с еще большей жестокостью.

По предварительной информации, подозреваемого в убийстве задержали в Вязьме.

Ранее в Сафонове женщина до смерти избила своего бывшего сожителя. Мужчина скончался на месте происшествия.