Нежилой дом сгорел ночью в Починковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью 28 октября в Починковском районе произошёл пожар. Вызов поступил спасателям в 02:31.

На место происшествия выехали автоцистерны ПСЧ №36 и 6 человек личного состава. Выяснилось, что в деревне Марьино загорелся нежилой дом. Огонь удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что строение полностью уничтожено. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском мужчина до смерти избил мигранта. Гражданин Таджикистана пытался заступиться за женщину.