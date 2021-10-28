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Общество28 октября 2021 10:01

Дополнительные автомобили чиновников передадут смоленским медикам на период нерабочих дней

В общей сложности будет использоваться более 60 дополнительных машин из автопарка администрации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дополнительные автомобили чиновников передадут смоленским медикам на период нерабочих дней.

Дополнительные автомобили чиновников передадут смоленским медикам на период нерабочих дней.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Алексей Островский поручил передать департаменту по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка областной администрации до конца периода нерабочих дней. В общей сложности в области для нужд медучреждений будет использоваться более 60 дополнительных машин администрации региона и муниципальных образований.

В пресс-службе администрации добавили, что за минувшую неделю рост заболеваемости составил 43%.

Лечение пациентов с COVID-19 на данный момент ведется на базе 21 медучреждения, где развернуто 2 187 коек. Только за последние 2 недели дополнительно оборудовано около 600 коек, наращивание коечного фонда продолжается. Наиболее высокий рост заболеваемости по-прежнему отмечается среди людей в возрасте 65 лет и старше.

– Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, сегодня я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще 25 служебных машин из автопарка администрации области. В общей сложности на уровне областной администрации и муниципальных образований выделено более 60 автомобилей, – сообщил глава региона.

Ранее «КП» писала, что вузы Смоленской области ушли на дистант из-за коронавируса. Дистанционный формат обучения продлится на период нерабочих дней.