590 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 28 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе продолжается рост заболеваемости, за минувшую неделю он составил 43%. За сутки коронавирусом заразились 590 смолян, всего 59 959 случаев заболевания зарегистрировано с начала пандемии.

По информации столичного Оперштаба, выздоровели за все время 47 688 человек, погибли – 1 898. За последние сутки не справились с заболеванием 7 жителей Смоленской области.

В настоящее время лечение пациентов с COVID-19 ведется на базе 21 лечебного учреждения, где развернуто 2 187 коек. Только за последние 2 недели дополнительно оборудовано около 600 коек, наращивание коечного фонда продолжается.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 874 человека, из них 1 981 – в стационаре, 11 893 – на самоизоляции. На данный момент полностью завершили вакцинацию более 293 800 смолян.

Ранее «КП» писала, что дополнительные автомобили чиновников передадут смоленским медикам на период нерабочих дней. В общей сложности будет использоваться более 60 дополнительных машин из автопарка администрации.